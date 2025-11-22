楽天が21日、ドラフト7位で指名した近大・阪上翔也外野手（22）と大阪市内で入団交渉を行い、契約金2700万円、年俸700万円で契約に合意した。（いずれも金額は推定）。俊足と強肩が光る外野手は「入団交渉を終えてよりプロ野球選手になる実感が湧きました。契約金で両親や小中高大学とお世話になった方に恩返しをしたいですね」と笑顔を見せ、「スタートからしっかり自分の実力を発揮できるように入団まで準備をしたいと思いま