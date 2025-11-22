2025年11月20日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国のファストファッションECサイト「SHEIN（シーイン）」がフランスで不当競争の疑いにより起訴されたと報じた。記事は、フランスの複数の業界協会が19日夜、SHEINのビジネスモデルはフランスの現行法に違反しているとして、同社を提訴したとの声明を発表したと紹介。この訴訟には小売チェーンMonoprix（モノプリ）や婦人服小売Promod（プロモード）を含む約10