去就をめぐる報道が過熱するなか、久保建英は冬の移籍に否定的な見解を示した。先日から、久保は6000万ユーロ（約107億円）の契約解除金を満額用意するというトッテナムへの移籍の可能性が騒がれていた。実現するのか、トーマス・フランク監督の戦術やチームにフィットするのかなど、加入した場合について、様々な議論が巻き起こっていた。だが、日本代表がボリビア代表に勝利した18日の試合後、久保は「冬の移籍はたぶんな