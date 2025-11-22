【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』が、11月29日に放送される。このたび19時からスタートする第二部のオープニングアクトパフォーマンスに参加する出演者が発表された。 オープニングアクトでは、歌舞伎とヒップホップの前代未聞のコラボステージをお届け。そのステージにKing & Prince高橋海人（「高」は、はしごだがが正式