ÅìµþÅÅÎÏ¤ÎÇðºê´¢±©¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤¬¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âç¤­¤¯Æ°¤­½Ð¤·¤¿¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¡¢ÅìÅÅ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½é¤Î¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤È¤Ê¤ë¡£ÅìÅÅ¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤È»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ì·è°Õ¤Ç¡¢±¿Å¾ºÆ³«¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¿·³ã¸©¤Î²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö¤¬¡¢ÅìÅÅÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¸©µÄ²ñ¤ÎÆ±°Õ¤ò·Ð¤ÆÇ¯Æâ¤Ë¤â¹ñ¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¸©Ì±°Õ¼±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÍÆÇ§ÇÉ¤¬£µ£°¡ó¡¢È¿ÂÐÇÉ¤¬£´£·¡ó¤ÈÙÉ¹³¡Ê¤­¤Ã¤³¤¦¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£