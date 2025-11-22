高市政権が初の経済対策をまとめたが、「責任ある」積極財政とは言い難い内容だ。歳出を膨らませることに力点が置かれ、物価高を克服し、経済を強くすることにどうつながるかが見えにくい。政府は、物価高への対応などを柱とする総合経済対策を閣議決定した。大型減税などを合わせた規模は２１・３兆円、民間支出などを含めると４２・８兆円とする。一般会計からの支出は１７・７兆円で、前年度の１３・９兆円を上回る。ト