今年６月に８９歳で亡くなった?ミスター・プロ野球?長嶋茂雄さん（巨人終身名誉監督）の「お別れの会」が２１日に東京ドームで行われ、約３万２４００人の球界関係者や各界の著名人、ファンらが足を運んだ。来年からは「長嶋茂雄賞」が新設されるが、戦後の日本を象徴するスーパースターを冠にした賞の敷居は高い。しかも昨今は「投高打低」の傾向が顕著。天国から届けられたミスターの?挑戦状?に球界全体の奮起が待たれている。