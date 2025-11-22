新日本プロレスのＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ王者・ＹＯＨ（３７）が２１日、ＤＤＴの武知海青（２７）に同王座戦線への参入を呼びかけた。矢野通、マスター・ワトと同王座を保持するＹＯＨは、来年１月４日東京ドーム大会でのタイトルマッチを熱望。２０日後楽園大会での菅林直樹会長への直訴が実り、年間最大興行で同王座をかけたトルネードランボーの開催が決定した。通常の６人タッグ戦でスタートし、１分毎に１チーム３