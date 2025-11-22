令和の怪物を目指す―。巨人からドラフト２位で指名を受けた早大の田和廉投手（２２）が２１日、東京・文京区のホテルで契約金７０００万円、年俸１２００万円で仮契約した。背番号は「３０」に決定した。かつて剛球で打者をねじ伏せ「昭和の怪物」の異名を取った江川卓も背負った栄光の番号。最速１５２キロを誇る田和が剛腕の系譜を継承し、１年目からフル回転することを誓った。押し寄せる責任感に、表情を引き締めた。田和