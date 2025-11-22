◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス第２日（２１日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）９位で出た石川遼（カシオ）は４バーディー、１ダブルボギーで連日の６８をマークし、通算４アンダーで、トップと３打差の６位に順位を上げた。「すごく手応えはあった。あと２日、しっかり自分のプラン通りやりたい。今日はできた。ここからいろんな要素も絡み合ってくるなかで、自分を試す絶好の機会かな