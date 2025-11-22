阪神からドラフト１位で指名された創価大・立石正広内野手（２２）＝高川学園＝が２１日、都内のホテルで仮契約を結んだ。契約金１億円プラス出来高５０００万円、年俸１６００万円（金額は推定）。１０月のドラフトで３球団が競合したアマ球界ＮＯ１スラッガーは、得意の春から打ちまくる決意を明かした。「開幕戦に出たいのは一番。そこで勢いに乗って、１年間ケガなく（試合に）出続けるのが理想です」。今春のリーグ戦では