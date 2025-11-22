オリックス・杉本裕太郎外野手（３４）が２１日、来季へ「世界基準」の飛躍を誓った。筋力強化やピラティスなどで自主練習している今オフ、ドジャース・山本由伸投手（２７）と再会。一昨年まで同僚だったエースと夕食を楽しみ、計り知れない刺激を受けた。昨年も計画しながら、延期となっていた食事会。「由伸がちゃんと覚えていた。『連れて行ってください』って」とスケジュールが合わなかった山本の誘いで実現した。「今ま