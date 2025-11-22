岡山県玉野市内の福祉施設で保存されている玉野市電モハ100形（琴電750形）。本来は山形県内で計画された「幻の地方私鉄」を走るはずだった（筆者撮影）【路線図と写真はこちら】幻に終わった私鉄はどこを通る計画だった？▶発注したものの「キャンセル」されたという電車は数奇な運命をたどり岡山県で保存▶駅の予定地にはホームの石垣が残る部分も岡山県南部の玉野市内にあるJR宇野線の終点、宇野駅。瀬戸内海の港湾の