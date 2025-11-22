29日放送の日本テレビ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』の第2部オープニングアクトパフォーマンスの詳細が22日、発表された。【写真】歌舞伎とHIPHOPが融合！練習に励む高橋海人ら同番組は2001年に放送を開始し、今回で25回目となる。今年の番組テーマは「音楽の旅〜Music journey〜」。総勢約40組のアーティストが登場する。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務め、今年も生放送で