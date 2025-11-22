人的資本経営や戦略人事が注目され、企業における人事部門の役割が重要になる一方、なかなか改善されないのが“人事部門の人員不足”だ。しかも近年は、従来の業務に新たなタスクが次々と加わり、現場の負担は増すばかり。そこで注目されているのが、人事領域の豊富な経験やスキルを有する “人事プロフェッショナル（プロ人材）”の存在だ。HR業界でのキャリアと人材ビジネスの知見を持つ、門馬貴裕さん（株式会社コーナー／代表