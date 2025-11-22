◇男子ゴルフダンロップ・フェニックス第2日（2025年11月21日宮崎県・フェニックスCC（パー70））今季国内ツアー初参戦の松山英樹（33＝LEXUS）は27位から出て3バーディー、ボギーなしの67で回り、通算3アンダーで13位に浮上した。首位と4打差。1Wが破損するアクシデントを乗り越えスコアを伸ばした。生源寺龍憲（27＝フリー）と塚田よおすけ（40＝ホクト）が7アンダーで首位に並んだ。1番、2番と連続バーディーで快調に