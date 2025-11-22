カタールで開催中のU-17ワールドカップ。廣山望監督が率いる日本は、アジア勢で唯一のベスト８進出を果たした。現地11月21日に準々決勝でオーストリアと対戦。勝利すれば史上初の４強入りだ。だが、スコアレスで迎えた49分に失点。チャンスの数では相手を上回ったが、決定力不足を露呈。最後まで１点が遠く、０−１で敗れた。サッカー日本代表の公式アカウントは試合後、「前半から何度も相手ゴールへ迫るもなかなか得点を奪