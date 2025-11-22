¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤Î¥ë¡¼¥­¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè21Àï¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦JLCÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï¾¡Éé¤Î5ÆüÌÜ¡¢½àÍ¥¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï12R¤À¡£4ÆüÌÜ12R¤Çº½Ä¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿ÃæÂ¼ÂÙ¤¬Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡£¡Ö¡Ê½àÍ¥¤«¤é¡Ë¤¢¤È2²ó¡¢Æ¨¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¤¹ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£Â­¤ÏÌäÂê¤Ê¤·¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÆ¨¤²¤ë¤Î¤ß¡£Áí¹çÎÏ¤ÇÎÏ¶¯¤µ¤¢¤ëÂ­¤ÎÆ£¸¶¤¬Á´Â®Àï¤ÇÄ©¤à¡£¤â¤Á¤í¤óÃÝ²¼¤Î2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤â¹¥¾¡Éé¤À¡£¥«¥É°ÌÃÖ¤«¤éÅÄÃæ¤¬°ìÈ¯ÁÀ¤¦¡£¡ã1¡äÃæÂ¼ÂÙÊ¿¥¹¥¿