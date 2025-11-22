◇大相撲九州場所13日目（2025年11月21日福岡国際センター）幕下は一意（かずま）が7戦全勝で優勝し、来場所の新十両昇進を確実とした。日大の後輩、竜翔を一蹴し「今場所は一番一番に集中して相撲を取った。うれしいです」と表情を緩めた。デビュー場所で右膝に大ケガを負ったが、序ノ口での復帰後は27勝1敗で関取の座をつかんだ。「ケガをするのは何か足りないものがあると思い、自分に向き合った。今後もやることは変わ