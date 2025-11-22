UAE¡á¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Î¥É¥Ð¥¤¤Ç21Æü¡¢¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥É¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥âÈô¹ÔÃæ¤Ëµ¡ÂÎ¤¬¾å¾º¤·¤­¤ì¤º¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¶õ·³¤Ï¹ñ»ºÀïÆ®µ¡¡Ö¥Æ¥¸¥ã¥¹¡×¤¬21Æü¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤ÇÄÆÍî¤·¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Æ¥¸¥ã¥¹¤ÎÄÆÍî¤Ï2024Ç¯3·î°ÊÍè2²óÌÜ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¶õ·³¤Ï»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤áÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ