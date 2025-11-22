ベスト８で大会を去ることになった。カタールで開催されているU-17ワールドカップで、日本は準々決勝でオーストリアと対戦。０−１で敗れた。チャンスの数では日本の方が上回っていた。だが、そのいずれも仕留め切れなかった。一方のオーストリアは、49分にショートコーナーからヨハネス・モーザーの鋭い一撃で先制に成功。虎の子の１点を最後まで守り抜いた。オーストリアの各メディアがこの一戦を速報。『Kronen Zeitung』