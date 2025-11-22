【モデルプレス＝2025/11/22】CLASS SEVENの大東立樹が11月22日、都内で開催されたミュージカル「サムシング・ロッテン！」楽曲披露取材会・囲み取材に出席。同作の演出を手がけている福田雄一監督から絶賛される場面があった。【写真】大東立樹、元HKT美女と見つめ合い◆大東立樹、“好きな共演者”明かす同作でナイジェル役を演じる大東。作中の好きなキャラクターを問われると、「達夫さん！」と横山達夫の名前を挙げた大東。福