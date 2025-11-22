きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って買い戻しが出ており、１．３０ドル台後半に下げ渋っている。下向きの流れは続いており、本日も一時１．３０４０ドル近辺まで下落していたものの、１．３０ドル台は維持されている格好。ただ、上値は重い。一方、ポンド円は戻り売りに押されており、２０４円台前半まで下落する場面もみられていた。ドル円の下落と伴に円ショートの調整が出ているようだ。 この日発表になっていた