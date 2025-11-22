ÇÐÍ¥¤ÎÃæÀî¹¸¶µ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥µ¥à¥·¥ó¥°¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ó¡ª¡Ù¤Î³Ú¶ÊÈäÏª¤¬21Æü¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¶ÊÈäÏª¸å¤Ë¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¦±é¤Î²ÃÆ£ÏÂ¼ù¤µ¤ó¡¢ÀÐÀîÁµ¤µ¤ó¡¢ÂçÅìÎ©¼ù¤µ¤ó(CLASS SEVEN) ¡¢Ìð¿áÆà»Ò¤µ¤ó¡¢±é½Ð¤ÎÊ¡ÅÄÍº°ì¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÃæÀî¹¸¶µ¡ÛÇ°´ê¤Î¡Ø¥µ¥à¥·¥ó¥°¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ó¡ª¡ÙºÆ±é¡Ö°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤¬É¬Í×¡×ËÜºî¤Ï¡¢¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô