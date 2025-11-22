『もののけ姫』『リンダリンダリンダ』など、過去の作品がリバイバル上映をきっかけに再び注目を集めている。『エヴァンゲリオン』シリーズも“月1エヴァ”と題して、過去6作品の上映を実施。青春時代に夢中になったタイトルに、懐かしさを覚えた人も多いだろう。なぜ、いまリバイバル上映がこれほど盛り上がっているのか。（清談社穂村小麦）リバイバル上映がブームになった背景動画配信が盛んになり、映画やドラマだけでなく