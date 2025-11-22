葬儀でお布施を渡した場合、税金の控除を受けられるケースがあります。それはどのような場合なのか、領収書がなくても受けられるのか、FPである筆者が解説します。 お葬式費用にまつわる相続税計算のやり方 今回のテーマは、相続税を計算するときの「お布施」の扱いです。被相続人が亡くなったときに相続が開始するのですが、真っ先に訪れるのがお葬式です。初めに、このお葬式費用は、相続税の計算時にどの