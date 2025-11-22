²¤½£³ô¼°21Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 9539.71¡Ê+12.06+0.13%¡Ë ÆÈDAX 23091.87¡Ê-186.98-0.80%¡Ë Ê©CAC40 7982.65¡Ê+1.58+0.02%¡Ë