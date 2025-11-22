¡Ú¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¶¦Æ±¡Û¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï21Æü¡¢¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¤Ç³«Ëë¤·¤Æº®¹çÃÄÂÎÂè1Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡ËÆó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë°ËÆ£Í­´õ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤ÇÎ×¤ó¤ÀÆüËÜ¤¬¹ç·×1034.0ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£