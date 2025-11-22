¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í14¿Í¤¬¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌÀ¾Éô¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡¦¥Ú¥Ê¥óÅç¤Ç20Æü¡¢¸½ÃÏÅö¶É¤¬ÆüËÜ¿Í14¿Í¤ò¹´Â«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµòÅÀ¤È¤ß¤é¤ì¡¢14¿Í¤Ïº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÂç»È´Û¤Ï¡Ö¸½ÃÏÅö¶É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³ÎÇ§ºî¶È¤ò¿Ê¤á¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø