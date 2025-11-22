12歳のタイ国籍の少女が東京都内の店で性的な接客をさせられていた事件を受け、政策提言を考える集会が開かれました。集会では、新宿・歌舞伎町で相談活動を行う一般社団法人Colaboの仁藤夢乃さんが「相談してくる子には11歳12歳もいる。彼女たちの背景には虐待、貧困や知的障害など様々な事情がある。彼らが性産業にいかなくていいようにすることが必要だ」などと述べました。そして、性産業で働いていた少女や女性の発言が上映さ