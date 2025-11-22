警視庁赤坂署に入る大津陽一郎容疑者（左）＝22日午前2時34分東京都港区赤坂のビルで40代女性が刺され重傷を負った事件で、警視庁捜査1課は22日、殺人未遂の疑いで、東京都練馬区土支田、国家公務員大津陽一郎容疑者（43）を逮捕した。捜査関係者などによると、陸上自衛隊朝霞駐屯地（練馬区など）所属の2等陸曹で、女性の知人。防犯カメラの捜査で浮上した。捜査1課が詳しい経緯を調べている。逮捕容疑は16日午前10時半ごろ、