U-17ワールドカップは21日に決勝トーナメント準々決勝が行われ、U-17日本代表はU-17南オーストリア代表と対戦。試合は0−1で敗れ、無念のベスト8敗退となった。先日北朝鮮に勝利し14年ぶり3回目のベスト8入りを果たした日本。その北朝鮮戦から先発メンバー5人を変更し、DF藤井翔大、MF姫野誠らが入った。前半は一進一退の攻防を見せた日本。幾度か決定機を作られたが、GK村松秀司を中心とした守備で得点を許さない。28分には姫野の