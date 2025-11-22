11·î10Æü¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Ç·Ù»¡´±¤ò¼Ö¤Ç°ú¤­¤º¤ê»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢21Æü¤Ë51ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ »¦¿ÍÌ¤¿ë¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¡¢´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÃæÎ¤Ä®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê51¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï11·î10Æü¸áÁ°6»þº¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ç¿¦Ì³¤ò¼¹¹ÔÃæ¤Î·Ù»¡´±¤«¤éÆ¨Áö¤·¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤­¤¿·Ù»¡´±¤ò¼Ö¤Ç°ú¤­¤º¤êÁö¹Ô¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¶á¤¯¤ËÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ë¾×ÆÍ