ボートレース津の「ルーキーシリーズ第２１戦スカパー！・ＪＬＣ杯争奪戦」は２１日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進む１８選手が決まった。若林義人（２７＝静岡）は得点率６・５０、１２位タイで迎えた予選最終日は、前半３Ｒで３着、後半１０Ｒで２着。きっちり着をまとめ、１１位で予選をクリアした。タッグを組む７１号機に関しても「足はバランスが取れていて、スリットからは負けないですね」と好仕上がりだ。２０