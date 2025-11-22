¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï21Æü¤Î¹ñÌ±¸þ¤±±éÀâ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÄó°Æ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤ò¼õÂú¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡ÖÂº¸·¤ò¼º¤¦¤«½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¼º¤¦¤«¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤ÁªÂò¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£