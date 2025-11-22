¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬3½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¤ï¤º¤«¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ4000±ßÂæ¤Î¹âÃÍ¤Ç¤¹¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î16Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ª¤è¤½1000Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥­¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÁ°¤Î½µ¤è¤ê56±ß²¼¤¬¤Ã¤Æ4260±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤Î¿·ÊÆ²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë11½µÏ¢Â³¤Ç4000±ßÂæ¤Î¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£