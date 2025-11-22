¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î16Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤ª¤è¤½3000¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¡Ö37.73¿Í¡×¤Ç¤·¤¿¡£13½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÜ¾ë¤äºë¶Ì¤Ê¤É24ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬¡Ö·ÙÊó¡×¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë¡Ö30¿Í¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£