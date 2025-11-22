¥¦¥Ê¥®¤Î¼è°úµ¬À©¡¢ÆüËÜ¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤è¤¦³Æ¹ñ¤ËÆ¯¤­¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½µ»Ï¤Þ¤ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤ÎÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢EU¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤Î¥¦¥Ê¥®¤ò¹ñºÝ¼è°ú¤Îµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤«¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ï¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤ÏÀäÌÇ¤Î¶²¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆEU¤ÎÄó°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï57¤«¹ñ¤ÎÂç»È¤Ê¤É¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÄ¥¤òÀâÌÀ¡£ÈÝ·è¤Ë¤Ï60¤«¹ñÄøÅÙ¤ÎÈ¿ÂÐ¤¬É¬Í×¤À¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£