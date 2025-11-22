º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÅÔÆâ¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢³¤³°¤Ë½»½ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬3%¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÃ»´üÅª¤ÊÇäÇã¤¬²Á³Ê¹âÆ­¤Î°ì°ø¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤¬¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÅÔÆâ¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢³¤³°¤Ë½»½ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï3%¤Ç¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤Ê¤ÉÅÔ¿´6¶è¤Ç¤Ï7.5%¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä´ºº·ë²Ì¤Ï¶á