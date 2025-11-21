[11.21 U-17W杯準々決勝 オーストリア 1-0 日本 ドーハ]U-17日本代表は21日、オーストリアに敗れてU-17ワールドカップ準々決勝敗退に終わった。廣山望監督は試合を中継した『Jスポーツ』のフラッシュインタビューで悔しさを滲ませた。日本はグループリーグを首位通過すると、決勝トーナメントでは南アフリカと北朝鮮を破って12年ぶりとなる8強入り。初の準決勝進出を目指してオーストリアと対戦した準々決勝では後半に先制を許