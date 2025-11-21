日向坂46が19日〜21日の3日間、東京・国立代々木競技場第一体育館で、「日向坂46 ARENA TOUR 2025『MONSTER GROOVE』」の東京公演を開催した。19日の公演では二期生・河田陽菜の卒業セレモニーが行われ、21日には9月から全国6都市13公演を巡ったツアーのファイナルを迎えた。本稿では、21日公演の模様をレポートする。【写真】日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」東京公演ライブフォト（29枚）オープニングは「NO WAR