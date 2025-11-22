２１日、第１５回全国運動会の閉会式の様子。（深圳＝新華社記者／夏一方）【新華社深圳11月21日】中国の広東省と香港・マカオ両特別行政区の3地域で開かれていた第15回全国運動会は21日、広東省深圳市で閉会式を開き、閉幕した。２１日、第１５回全国運動会の閉会式の様子。（深圳＝新華社記者／張竜）２１日、第１５回全国運動会の閉会式に出席した選手ら。（深圳＝新華社記者／毛思倩）２１日