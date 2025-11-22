上海市で開かれた第９１回中国国際医療機器博覧会（ＣＭＥＦ）で、コンピューター断層撮影（ＣＴ）装置を見学する来場者。（４月８日撮影、上海＝新華社記者／方竽）【新華社北京11月21日】中国共産党は10月、第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）で、「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）」策定に関する党中央委員会の提案を採択した。「提案」に盛り込まれたキーワードについて解説する。第10回は「