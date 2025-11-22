ÀÅ²¬¸©·ÙËÜÉôÀÅ²¬¸©·Ù¤Ï21Æü¡¢Æ±¸©Æ£»Þ»Ô¤Ë¤¢¤ëJRÆ£»Þ±Ø¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢10Âå½÷À­¤Î¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢À­Åª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê»£±Æ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±¸©·Ù¸òÄÌÉô¸òÄÌµ¬À©²Ý¤Î½äººÉôÄ¹°Â±Ê½¡»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¡áÆ±»Ô²»±©Ä®¡á¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£º£Ç¯ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤Ï6¿ÍÌÜ¤Ç¡¢²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂ¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö²¼Ãå¤¬¸«¤¿¤¯¤ÆÅð»£¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ¿³¤Ê¹Ô°Ù¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤¬°Â±ÊÍÆµ¿¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢±Ø