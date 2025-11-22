女子SP演技する千葉百音＝ヘルシンキ（共同）【ヘルシンキ共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ最終第6戦、フィンランディア杯第1日は21日、ヘルシンキで行われ、女子ショートプログラム（SP）で千葉百音（木下グループ）は2連続3回転ジャンプの着氷が乱れて72.89点で2位につけた。住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）は61.42点で5位、松生理乃（中京大）は61.26点で6位。トリプルアクセル（3回転半ジャ