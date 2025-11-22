◇フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）シリーズ第６戦フィンランディア杯第１日（２１日、ヘルシンキ）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ＧＰ第４戦のＮＨＫ杯（大阪）を制した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、８８・１６点で３位。ＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出が決まる表彰台圏内で、２２日のフリーへ進んだ。山本草太（ＭＩＸＩ）は８１・０９点で７位だった。ＳＰ最終滑走で臨んだ鍵山