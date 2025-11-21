Widescreen Baroque¤¬¡¢10·î8Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMark¡×¤ÎMV¤òËÜÆü11·î21Æü21»þ¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¸Þ½½Íò¥Ï¥ë¤¬ÆÏ¤±¤¿Ì´¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¥Á¥±¥Ã¥ÈÂ¨´°¤Îµ­Ç°¤¹¤Ù¤­½é¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¡Ë ¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ï¡¢Widescreen Baroque¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Áー¥à Sutidio Baroque¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤µ¤ì¡¢Hinano¡ÊVo¡Ë¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë²ÎÀ¼¤È¡¢¿¿Éôæû°ì¡ÊComposer¡Ë¤ÎÉÁ¤¯ÁÔÂç¤Ç´ñÅ·Îõ¤Ê²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍ¾¤¹