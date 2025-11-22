「こんなに悔しい負け方、ないです。それに尽きます」試合後のフラッシュインタビューで開口一番、廣山望監督はそう振り返った。カタールで開催されているU-17ワールドカップ。若き日本代表は準々決勝でオーストリアと相まみえた。前半から数多くのチャンスを作った。だが、そのどれもモノにできなかった。49分にセットプレーから先制点を献上。この１点が決勝点となり、０−１で敗れた。「見てもらった通り、パワーもあるし、