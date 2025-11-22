サッカーの第１０５回天皇杯全日本選手権は、２２日午後２時から国立競技場で決勝が行われる。連覇を狙う神戸と、初タイトルに意欲を燃やす町田の対戦は、今季のリーグ戦では１勝１敗。強度を売りにするチーム同士の顔合わせは、一瞬の隙が勝敗を分けそうだ。今季、Ｊ１で３連覇を逃した神戸。ベテランのＦＷ大迫、ＭＦ武藤、ＤＦ酒井がフルに戦えなかったことが一つの原因になった。ただ広島との準決勝では武藤、酒井が先発。