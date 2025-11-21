¤¤¤Þ¡¢ÊªÀ¨¤¯ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¡¼¥ó¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê3046¡Ë/¤·¤Þ¤à¤é¡Ê8227¡Ë/¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê9409¡Ë/¥³¥·¥À¥«¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê2157¡Ë/¤Û¤ÜÆü¡Ê3560¡Ë/NTT¡Ê9432¡Ë¡¦¡¦¡¦º£²ó¤Î¸¶¹Æ¤Ï¤É¤Î´ë¶È¤òÐÙ¾å¤ËºÜ¤»¤ë¤«¡¢¤ò¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¡Ö³ô²Á¤Ï¸ý¤Û¤É¤Ë¤â¤Î¤ò¸À¤¦¡×¤È¤µ¤ì¤ë±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Î¥Ë¥È¥ê¤Î³ô²Á¤Ï¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÆÉ¼Ô³Æ°Ì¤ÏÎóµ­¤·¤¿´ë¶È¤Î¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¶²½Ì¤À¤¬